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Bismil’e yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Bismil’e yoğun ilgi

BISMIL Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin, Ankara 'nde devam eden " Tanıtım Günleri" etkinliğinde açtığı stant ziyaretçi akınına uğradı. Bismil Belediyesinin standını vatandaşların yanı sıra Başkanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ve birçok vatandaşlar ziyaret etti. Bismil'in görsellerinden oluşan renkli stant, fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini oluştururken, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel ise ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Bismil Belediyesinin güler yüzlü personelleri tarafından karşılanan ziyaretçilere yöresel yiyecek ikram edilirken, Bismil'in patlıcan ve karpuzları ise davetlilerin büyük ilgisini çekti.

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Bismil’e yoğun ilgi
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