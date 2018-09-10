Bismil’e yoğun ilgi

BISMIL Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden "Diyarbakır Tanıtım Günleri" etkinliğinde açtığı stant ziyaretçi akınına uğradı. Bismil Belediyesinin standını vatandaşların yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ve birçok vatandaşlar ziyaret etti. Bismil'in görsellerinden oluşan renkli stant, fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini oluştururken, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel ise ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Bismil Belediyesinin güler yüzlü personelleri tarafından karşılanan ziyaretçilere yöresel yiyecek ikram edilirken, Bismil'in patlıcan ve karpuzları ise davetlilerin büyük ilgisini çekti.

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