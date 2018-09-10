Okullar yeni döneme pırıl pırıl girecek

Yeni girdikleri eğitim ortamına uyum sağlaması amacıyla okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri, bugün okula başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, tüm ilkokul, ortaokullar ve liseler 17 Eylül'de 1'inci kanaat dönemi kapsamında derslere başlayacak. Yaz tatili döneminde boş kalan okullar yenilendi ve temizlendi. Öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine pırıl pırıl girecek.

YENİ DÖNEME HAZIRIZ

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda öğrenim görebilmesi için Ankara'daki eğitim kurumları baştan aşağı onarımdan geçirildi. Köşe bucak tadilata alınan okullarda, hijyen ve sağlık ön planda tutulurken, derslik ve diğer alanlar da öğrencilerin fiziksel yapılarına uygun olarak yenilendi. Birçok açıdan Çankaya bölgesinin sayılı okulları arasında olduklarını belirten Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Barman, okulu dip köşe temizlediklerini ve eksikliklerin giderildiğini belirtti. Barman, "Bakıma ihtiyacımız vardı yaz tatili de bakım için iyi bir fırsat oldu. Büyükşehir belediyesi bahçemizi asfaltladı. Köşe bucak, kapı, pencere, tavan baştan aşağıya yenilenip, tamirden geçirildi. Sınıflarımız kışın camlardan soğuk alıyordu pencerelerimizi yeniledik. Merdivenlerimizi iş güvenliği kurallarına uygun olarak file ile kapladık. Okul baştan aşağı boyandı, prizler yenilendi. Yeni eğitim dönemine öğretmen ve okul olarak hazırız." dedi. Mimar Kemal Ortaokulu Müdürü Yasin Demirci de "Kullandığımız malzemelerin çocukların sağlığına zarar vermemesine özen gösterdik" dedi. Demirci şunları da söyledi: "Gerekli ders araç-gereçlerimizi bakımdan geçirdik, öğretmenlerimizle yeni dönem üzerine programlarımızı konuştuk. Resim, müzik gibi alanlarda var olan atölyeleri geliştirip, yeni atölyeler ekledik. Çocuklarımızın can güvenliği için lavaboları yaptırdık Eğitimde fiziki şartlar önemli bir yer tutuyor. Oluşturulan bu şartlar, yavrularımızın hem kişisel gelişimine hem de derslerdeki başarılarına olumlu etkisi oluyor."

BAHÇELER ASFALTLANDI DUVARLAR BOYANDI

ANKARA'DAKI belediyeler 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala şehir genelindeki okulların eksiklerini gidererek, çevre temizliğini yaptı. -Belediyeler 'eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" diyerek bütün okulları tadilat ettirdi. Öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını titizlikle yürüten belediye ekipleri, okulların bahçe ve çevresinin genel temizliğini yapıyor, hasar gören bank, spor aletleri ve çöp kovalarını değiştiriyor. Ekipler, kısa süre içerisinde okulların bahçe ve çevresini tertemiz hale getirerek okul yönetimine teslim ediyor. Çocukların iyi koşullarda öğrenim görmesi için özellikle yaz tatili döneminde kapsamlı tadilat çalışmalarını tamamlayan belediyeler Ankara'daki okulların boya ihtiyaçlarını da giderdi