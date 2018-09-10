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Savaş mağduru kuzen şifayı ’da buldu

Savaştan kaçarak ’ye sığınan böbrek yetmezliği olan kuzenlerden biri ameliyatla sağlığına kavuşurken, diğeri ameliyat gününü bekliyor

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Savaş mağduru kuzen şifayı Ankara’da buldu

'TEN 4 yıl önce aileleriyle 'ye gelen ve 'ya yerleşen 27 yaşındaki ve 'e geçen yıl "kronik böbrek yetmezliği" tanısı konuldu. Rahatsızlıkları nedeniyle diyaliz sürecine giren kuzenlerden Vaadsihu, annesinden alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen nakil sonrası sağlığına kavuşan Garibe Vaadsihu'ya, nakil olmayı bekleyen kuzeni destek oluyor.lı Türkmen kuzenler, Türkiye'ye geldikten sonra yaşadıklarını ve ameliyat sürecini anlattı.Annesinin böbreğiyle sağlığına kavuştuğunu ve diyalize girmekten kurtulduğunu ifade eden Garibe Vaadsihu, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.Nakil bekleyen Ayşe Gaib'e, "Irak'ta nakil masrafları çok fazlaydı, operasyonun başarı şansı da belli değildi. Bu yüzden Türkiye'de nakil olmaya karar verdik. Bizimle çok ilgilendiler, doktorlara minnettarız."

BAŞARILI BİR NAKİL GERÇEKLEŞTİ
Garibe'nin ameliyatını gerçekleştiren Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı Op. Dr. Erkan Ölçücüoğlu da savaş mağduru bir aileyi sağlığına kavuşturmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Ölçücüoğlu, Irak'ta yaşanan savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Türkmenlerin ve tüm savaş mağdurlarının burada en güzel şekilde ağırlandıklarına işaret ederek, "Ülkemiz gelenlere kapıları sonuna kadar açtı, onlara sahip çıktı. Sonra hekim olarak sağlıkları üzerimize tevdi edildi. Biz de kabul ettik" ifadelerini kullandı.

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Savaş mağduru kuzen şifayı Ankara’da buldu
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