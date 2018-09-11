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198 işletmeye gıda denetimi yapıldı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
198 işletmeye gıda denetimi yapıldı
ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, başkentte 45'i üretim, 153'ü satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 198 işletmede denetim yaptı. 15 kişilik ekip, 'da zincir market, pastane ve restoranları denetledi. Denetimler sonucunda 184 işletmenin mevzuatlara uygun şekilde faaliyet gösterdiği belirlenirken, 11 işletmeye asgari teknik ve hijyenik şartlarda tespit edilen eksiklikler için süre verildi. Denetimler kapsamında 14 işletmede ise olumsuzluk tespit edildi.
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198 işletmeye gıda denetimi yapıldı
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