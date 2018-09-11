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lı aile TIR’a çarptı

’da meydana gelen trafik sında aralarında 1,5 aylık bebeğin de bulunduğu aynı aileden 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Ankaralı aile TIR’a çarptı
, Antalya- karayolunda meydana geldi. 'dan 'ya seyreden Kenan Yerlice (31) yönetimindeki 06 TGB 27 plakalı otomobil, Ağlasun Kavşağı'nda Sefer Can'ın (65) kullandığı 06 DR 8774 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Yerlice ile otomobildeki annesi Fatma Yerlice (52), babası Alaattin Yerlice (50), eşi Deryanur Yerlice (27) ve oğlu 1,5 aylık Poyraz Ali Yerlice yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Sefer Can ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.
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Ankaralı aile TIR’a çarptı
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