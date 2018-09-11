Beypazarı’nda dolu dolu festival

24. ULUSLARARASI Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali tamamlandı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın festivale katılan yerli ve yabancı misafirlere hediye takdimiyle başlayan dördüncü ve son günde, belediyenin düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Belediyenin düzenlediği festival kapsamında Alaaddin Sokak'a getirilen klasik otomobil
ler de sevenleriyle buluşuyor. Beypazarı'na gelen vatandaşlar, sergilenen klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı da yakalıyor. Festival'e katılan vatandaşlar, Beypazarı'nın tarihi yerlerini gezerken aynı zamanda, meşhur havuç, Beypazarı Kurusu ve karadut şurubunu da tatma imkânı buluyor. Bazı işyeri sahiplerinin, ellerinde sürahilerle dükkânlarının veya stantlarının önünden geçen vatandaşlara ikramlarda bulunması da dikkat çekiyor. Festival İrem Derici
konseriyle son buldu.