Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Beypazarı’nda dolu dolu festival

Beypazarı’nda dolu dolu festival

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Beypazarı’nda dolu dolu festival
24. ULUSLARARASI Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali tamamlandı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın festivale katılan yerli ve yabancı misafirlere hediye takdimiyle başlayan dördüncü ve son günde, belediyenin düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Belediyenin düzenlediği festival kapsamında Alaaddin Sokak'a getirilen ler de sevenleriyle buluşuyor. Beypazarı'na gelen vatandaşlar, sergilenen klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı da yakalıyor. Festival'e katılan vatandaşlar, Beypazarı'nın tarihi yerlerini gezerken aynı zamanda, meşhur havuç, Beypazarı Kurusu ve karadut şurubunu da tatma imkânı buluyor. Bazı işyeri sahiplerinin, ellerinde sürahilerle dükkânlarının veya stantlarının önünden geçen vatandaşlara ikramlarda bulunması da dikkat çekiyor. Festival konseriyle son buldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beypazarı’nda dolu dolu festival
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN