Evi görmeden kaparo vermeyin

Üniversite sınav yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından, öğrenciler de tercih ettikleri üniversitelerin bulunduğu büyük kentlerde yurtlarda kalmak istemeyince veya yurt bulma sorunu yaşayınca ev aramaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara
ve İzmir
gibi şehirlerde kiralık daire fiyatları semtlere göre 700 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Binlerce öğrencinin kiralık daire aramasını fırsat bilen dolandırıcılar, kiralık dairelerin fotoğraflarını ilan sitelerine koyarak kapora alıp, ortadan kayboluyor. Bu durumda da yüzlerce öğrenci mağduriyet yaşıyor. Öğrencileri uyaran emlakçı Turgay Baykal, bu gibi mağduriyetlerle karşılaşılmaması için kaparo ödemeden önce dairelerin mutlaka görülmesi gerektiğine dikkat çekerek, korsan emlakçılardan uzak durulması, internet ilanı tuzaklarına düşülmemesi ve kurumsal firmalarla ve işin uzmanlarıyla irtibat kurulmasını öneriyor. ELDEN ÖDEME YAPMAYIN
Baykal, "Öğrenci önce ev kiralayacağı semti doğru seçmeli. En önemli kriter ulaşım. Mümkünse kolay ulaşımı olan bir ev kiralamalı. Bunun için de kurumsal emlak danışmanlığı hizmeti veren firmalardan ya da işinde profesyonel kayıtlı çalışan emlakçılardan hizmet almalı. Seçenekleri tek tek yerinde görüp, fiyat ve konfor değerlendirmesi yapmalı. Özellikle internet sitelerinde verilen kiralık ev ilanlarına dikkat etmeli. Kötü niyetli kişiler, kendilerine ait olmayan evleri bir yada çok sayıda kişiye kaparo alıp sözde kiraladıktan sonra ortadan kayboluyor. Bu nedenle kaparo ödemeden önce dairelerin mutlaka görülmesi gerekiyor. En uygun daireyi tespit ettikten sonra kiralama yapmadan önce kira kontratı şartları ev sahibi ile ya da bir emlakçıdan hizmet alınıyor ise emlakçı ile konuşmalı ve konuşulan şartlar dahilinde kontrat hazırlanmalı. Kira kontratını kesinlikle okumadan imzalamayın. Elden ödeme kesinlikle yapılmamalı" diye konuştu.