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Geleneksel pilav buluşması

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Geleneksel pilav buluşması
ÇUBUK ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Lisesi Mezunları Derneği (ÇİM-DER) üyeleri, 'Geleneksel ÇİM-DER Pilav Günü'nde bir araya geldi. kampüsünde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğine, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, İlçe Müdürü Murat Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, ÇİM-DER Başkanı Ahmet Karakuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve imam hatip lisesi mezunları ile davetliler katıldı. Program da öğle namazı kılınıp, Kuranı Kerim okundu. Konuşmaların ardından geleneksel etli pilav misafirlere ikram edildi. Etkinlikte, uzun zamandır birbirini görmeyen sınıf arkadaşları, öğretmenler ve idareciler bir araya geldi.
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Geleneksel pilav buluşması
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