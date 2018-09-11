Geleneksel pilav buluşması

ÇUBUK ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk İmam Hatip
Lisesi Mezunları Derneği (ÇİM-DER) üyeleri, 'Geleneksel ÇİM-DER Pilav Günü'nde bir araya geldi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
kampüsünde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğine, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Murat Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, ÇİM-DER Başkanı Ahmet Karakuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve imam hatip lisesi mezunları ile davetliler katıldı. Program da öğle namazı kılınıp, Kuranı Kerim okundu. Konuşmaların ardından geleneksel etli pilav misafirlere ikram edildi. Etkinlikte, uzun zamandır birbirini görmeyen sınıf arkadaşları, öğretmenler ve idareciler bir araya geldi.