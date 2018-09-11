Melekler kötü başladı

TÜRKIYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin
ilk haftasında Yenimahalle Belediyespor
deplasmanda Kastamonu Belediyespor'a 32-25
mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısını 15-10
önde
tamamlayan Kastamonu Belediyespor
,
mücadeleden de 32-25
üstünlükle galip
ayrıldı. ANASTASIA DA KURTARAMADI Atatürk Spor Salonu'nda
oynanan karşılaşmanın ilk devresini 15-10
geride tamamlayan başkent ekibi, rakibine 32-25
mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Kastamonu Belediyespor'da 7 gol
atan Serpil İskenderoğlu
, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Yenimahalle Belediyespor'da
ise Anastasia Sınıtsyna'nın 5 gollük
performansı mağlubiyete engel olamadı. Yenimahalle Belediyespor'un
diğer gollerini ise Andrea Beleska (4), Fatma Atalar (2), Bilgenur Öztürk (2), Nur Ceren Akgün (3), Beyza İrem Türkoğlu (3), Edanur Arslan (2), Ceylan Aydemir (3)
ve Valenia Zoria (1)
kaydetti.