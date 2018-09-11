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Melekler kötü başladı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Melekler kötü başladı
TÜRKIYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yenimahalle Belediyespor deplasmanda Kastamonu Belediyespor'a 32-25 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 15-10 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, mücadeleden de 32-25 üstünlükle galip ayrıldı.

ANASTASIA DA KURTARAMADI
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 15-10 geride tamamlayan başkent ekibi, rakibine 32-25 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Kastamonu Belediyespor'da 7 gol atan Serpil İskenderoğlu, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Yenimahalle Belediyespor'da ise Anastasia Sınıtsyna'nın 5 gollük performansı mağlubiyete engel olamadı. Yenimahalle Belediyespor'un diğer gollerini ise Andrea Beleska (4), Fatma Atalar (2), Bilgenur Öztürk (2), Nur Ceren Akgün (3), Beyza İrem Türkoğlu (3), Edanur Arslan (2), Ceylan Aydemir (3) ve Valenia Zoria (1) kaydetti.
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Melekler kötü başladı
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