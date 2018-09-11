Melekler kötü başladı

BUGÜN NELER OLDU

ilk haftasındadeplasmandamağlup oldu.Karşılaşmanın ilk yarısınıöndetamamlayanmücadeleden deüstünlükle galipayrıldı.oynanan karşılaşmanın ilk devresinigeride tamamlayan başkent ekibi, rakibinemağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı.atan, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.iseperformansı mağlubiyete engel olamadı.diğer gollerini isevekaydetti.