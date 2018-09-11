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Üretici kazanırsa Türkiye kazanır

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Üretici kazanırsa Türkiye kazanır
Sanayi Odası Başkanı , 2018'in ikinci çeyreğindeki yüzde 5,2'lik büyümeyi değerlendirirken, "Kurda ortaya çıkan yukarı yönlü hareket ve TL'nin yüksek oranda değer kaybetmesi büyüme üzerinde olumsuz etki ortaya çıkardı"dedi. Özdebir, " "Büyümenin lokomotifi üreticilerdir. Ekonominin gelecek dönemlerde yüksek büyüme performansı ortaya koymaksı için üreticinin desteklenmesi gerekir. Türkiye'nin bekası için üretim gücü çok değerlidir. Yani üretici kazanırsa Türkiye kazanır"dedi.
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Üretici kazanırsa Türkiye kazanır
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