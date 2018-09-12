Ankara’da çifte cinayet

ANKARA'NIN Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, bıçakla öldürüldü. Kentte mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu İbrahim H.'nin (25) gece eve dönmemesi üzerine ailesi çevrede aramaya başladı. İbrahim H.'yi Bitik Mahallesi'ndeki Ova Çayı'nda suyun içinde hareketsiz halde bulan ailesi, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, İbrahim H.'nin boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü ve sırtına taş bağlandıktan sonra gömleği giydirilerek suya atıldığı belirlendi. İbrahim H.'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Suriye uyruklu M.E. ve A.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen Ö.E. ve Y.A'yı yakalamak için çalışma yürütüyor.

ELLERİ KELEPÇELİ

İkinci cinayet, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. 841'inci sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde oturan Arif Gözde, iddiaya göre bir süredir kirasını ödemiyordu. Bunun üzerine ev sahibi Fazlı I., Arif Gözde ile görüşmek üzere eve gitti. İçeriden ses alamayınca kendi anahtarı ile eve giren Fazlı I., Arif Gözde'nin elleri plastik kelepçi ile bağlı ve ağzı bantlanmış olan cansız bedeni ile karşılaştı. Daha sonra ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. İşçi olarak şeker fabrikasında çalıştığı belirtilen Gözde'nin bir aydır işe gitmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.