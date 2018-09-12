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Destek için kavunları aldı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Destek için kavunları aldı
ANKARA'NIN Kahramankazan ilçesinde geleneksel hale gelen kavun pazarı, düzenlenen törenle açıldı. Törene Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı , İlçe Müdürü Serhat Oğuz, belediye başkan yardımcıları ile kavun üreticileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı, ardından dua okundu. Kavun pazarında kavunun fiyatı ise ile bir üretici arasında yapılan fiyat pazarlığının ardından kilogramı 2,5 TL'den açılış ile belirlendi. Kavunda baş gösteren hastalıklar ve mevsim şartlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere destek amacıyla, Belediye Başkanı Lokman Ertürk pazara gelen 13 römork kavunun tamamını satın aldı. Kavunun vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi. İlçe Müdürü Suat Yılmaz çiftçileri hastalıklar ve rekolteler hakkında bilgilendirdi.
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Destek için kavunları aldı
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