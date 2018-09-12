Destek için kavunları aldı

ANKARA'NIN
Kahramankazan ilçesinde geleneksel hale gelen kavun pazarı, düzenlenen törenle açıldı. Törene Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Serhat Oğuz, belediye başkan yardımcıları ile kavun üreticileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı, ardından dua okundu. Kavun pazarında kavunun fiyatı ise Kaymakam Engin Aksakal
ile bir üretici arasında yapılan fiyat pazarlığının ardından kilogramı 2,5 TL'den açılış ile belirlendi. Kavunda baş gösteren hastalıklar ve mevsim şartlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere destek amacıyla, Belediye Başkanı Lokman Ertürk pazara gelen 13 römork kavunun tamamını satın aldı. Kavunun vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi. İlçe Tarım
Müdürü Suat Yılmaz çiftçileri hastalıklar ve rekolteler hakkında bilgilendirdi.