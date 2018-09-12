Gerçek gibi tatbikat

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi Ankara
İtfaiyesi Daire Başkanlığı, "Kurtarma Günleri" haftası kapsamında "Trafik Kazalarına Müdahale'' konulu eğitim programı düzenledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen eğitim programına katılan Hollandalı Eğitim Danışmanı Ronald De Zanger, Ankara İtfaiye personeline uygulamalı ve teorik eğitim verdi. Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen 48 itfaiye personeline, son teknoloji ürünü kesiciler ve ayırıcıların kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi verildi. Hidrolik ekipmanlarla parçalanarak kesilen araçlar üzerinde gösterilen pratik eğitimde, trafik kazalarının
farklı senaryoları işlendi.