Keçiören’de 7/24 ulaşım hizmeti

İHTIYAÇ
sahipleri için 24 saat hizmet veren Keçiören Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ağustos ayı içerisinde 307 cenaze nakil aracı ve cenaze yakınları için 106 araç tahsisi yaparak vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürdü. Gezi ve tanıtım turları için ise 26 şehir içi, 25 de şehir dışı olmak üzere toplamda 51 sefer düzenlenerek kültürel faaliyetlere katkı sağlandı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye olarak ulaşım konusunda 24 saat hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.