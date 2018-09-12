Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Keçiören’de 7/24 ulaşım hizmeti

Keçiören’de 7/24 ulaşım hizmeti

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Keçiören’de 7/24 ulaşım hizmeti
İHTIYAÇ sahipleri için 24 saat hizmet veren Keçiören Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ağustos ayı içerisinde 307 cenaze nakil aracı ve cenaze yakınları için 106 araç tahsisi yaparak vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürdü. Gezi ve tanıtım turları için ise 26 şehir içi, 25 de şehir dışı olmak üzere toplamda 51 sefer düzenlenerek kültürel faaliyetlere katkı sağlandı. Keçiören Belediye Başkanı , "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye olarak ulaşım konusunda 24 saat hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Keçiören’de 7/24 ulaşım hizmeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN