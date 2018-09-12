Onan da izledi

DÜŞÜK
tempoda başlayan üçüncü periyotun ilk bölümünde Türk Telekom
, pota altında Vladimir Stimac'ı topla buluşturarak hücum etti. Bu bölümde Furkan Korkmaz ve Cedi Osman
ile hücumlarda 10-0'lık seri çıkartan milliler, 26. dakikada skoru 60-50 yaptı. Karşılaşmanın dördüncü periyotuna 65-58 üstün giren Ay-yıldızlılar, Semih Erden
ve Ersan İlyasova
ikilisiyle pota altını etkili kullandı. 34.dakikada 75-65'lik skorla 10 sayılık farkı yakalayan A Milli Erkek Takımı, karşılaşmadan da 86-73 galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlıların Türk Telekom ile oynadığı hazırlık mücadelesini TBF
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ve TBF Yöneticileri de takip etti.