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Onan da izledi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
DÜŞÜK tempoda başlayan üçüncü periyotun ilk bölümünde , pota altında Vladimir Stimac'ı topla buluşturarak hücum etti. Bu bölümde Furkan Korkmaz ve ile hücumlarda 10-0'lık seri çıkartan milliler, 26. dakikada skoru 60-50 yaptı. Karşılaşmanın dördüncü periyotuna 65-58 üstün giren Ay-yıldızlılar, ve ikilisiyle pota altını etkili kullandı. 34.dakikada 75-65'lik skorla 10 sayılık farkı yakalayan A Milli Erkek Takımı, karşılaşmadan da 86-73 galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlıların Türk Telekom ile oynadığı hazırlık mücadelesini Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ve TBF Yöneticileri de takip etti.
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Onan da izledi
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