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Saraycık’ta kura heyecanı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Saraycık’ta kura heyecanı

SINCAN Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile çalışmalarına devam edilen " GÖB Projesi" kapsamında hak sahipleri için kura çekilişi noter huzurunda başladı. Kura çekilişini gerçekleştiren Belediye Başkanı Doç. Dr. ile Başkanı vatandaşların sevinçlerine ortak oldu. Açılış konuşması yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Örnek teşkil eden bir uygulama ile Saraycık yeniden ayağa kalktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da çok emek sarf etti. Desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 BİN KONUT YAPILIYOR
"Sincan Saraycık GÖB Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında bölgedeki planlama ve projelendirme çalışmaları neticesinde bölgeye 5 bin 701 konut, 65 ticaret merkezi, 2 okul ve 5 cami inşa edilecek. Bölge gecekondulardan arındırılacak.

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Saraycık’ta kura heyecanı
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