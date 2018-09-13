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Dertler dinleniyor çözüm bunuluyor

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Dertler dinleniyor çözüm bunuluyor
Başkanı , zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken; mevcut iş yerlerindeki esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor, çözüm önerileri sunuyor. Ziyaretlerde esnafa Türk bayrağı da hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ziyaretleri değerlendirerek "Birliğimizin, beraberliğimizin simgesi Türk bayrağımızı esnafımıza hediye ediyoruz. Esnafın taleplerini dinleyip çözüm sunuyoruz" dedi.
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Dertler dinleniyor çözüm bunuluyor
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