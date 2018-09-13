Harabeler yıkılıyor

KEÇIÖREN Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Kanuni Mahallesi'nde ve Yükseltepe Çorum
Caddesi güzergâhındaki gecekonduları yıktı. Keçiören Belediyesi'nin çevre düzenleme ve yeşil alan projeleriyle daha yaşanabilir bir hale gelen ilçede, Kanuni Mahallesi Genç Osman Lisesi karşısında yer alan gecekonduluk alanda düzenleme ve temizlik çalışmaları sürüyor. 14 gecekondu ve 72 barakanın yıkımının ardından ortaya çıkan hafriyat Keçiören Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünün görevlendirdiği ekipler tarafından temizleniyor. Yükseltepe Çorum Caddesi güzergâhında ise 4 gecekondu ile 52 barakanın yıkımı gerçekleştirildi. Kanuni Mahallesi ile Yükseltepe Çorum Caddesi güzergâhında devam eden çevre temizliği ve hafriyat çalışmalarının ardından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, modern kent anlayışına uygun çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Yaşam şartlarını daha kaliteli bir seviyeye ulaştırmak adına harabe haldeki gecekonduları yıkarak bu alanları daha estetik hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.