Hazarlar ölmesin üstgeçit yapılsın

Hazar Tekindağ Karapürçek Başak Mahallesi'nde 9 Eylül'de evinin yakınında yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü tarafından ezilerek can verdi. Okuyup polis olmayı hayal eden Hazar'ın hayalleri yarım kalırken Hazar geride gözü yaşlı anne baba bıraktı. Sınıfın türkücüsü olarak bilinen Hazar'ın neşeli ve şarkı söylemeyi çok seven bir çocuk olduğu öğrenildi. Öğretmeleri Hazar'ın okulda başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Evlatlarını trafik canavarına kurban veren acılı aile "Biz yandık başka canlar yanmasın, önlem alınsın istiyoruz. Devletimiz gerekeni yapacaktır, biz de davanın takipçisiyiz zanlı en ağır cezayı alsın" dedi. Başkentte ehliyetsiz Eyüp A., kiraladığı otomobille seyir halindeyken 10 yaşındaki Hazar Tekindağ'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük Hazar hayatını kaybetti. Vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ile vicdansız sürücünün kaçış anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polisler 25 saatlik kamere kayıtları sayesince zanlıyı yakaladı zanlı Eyüp A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Minik Hazar'ın ölümüyle yıkılan komşu ve akrabaları üstgeçit olmadığı için kaza riskinden bahsetti. Hazar'ın mezun olduğu ilkokul önünde iki yıl önce yine ölümlü trafik kazası yaşandığı öğrenildi. Veliler öğrencilerin can güvenliğinin olmadığını yetkililere dilekçe yazdıklarını beyan etti. Hazar'ın akrabası Mehmet Kaya, "Benim de okula giden çocuklarım var hepimiz tedirginiz. Otoban olduğu için yol çok tehlikeli yayalar için alt ya da üstgeçit yapsınlar başka Hazar'lar ölmesin . Ciğerimiz yanıyor, okullar açılınca burası daha çocuk yuvası olacak, üstgeçit yapılması için başka Hazarlar ın ölmesi mi gerekiyor?" diye konuştu.MEHMET Rıfat Börekçi İlkokulu önünde sık sık trafik kazası yaşandığını ifade eden velilerden Cansu Dinç, "Çocuklarımızı tek başına dışarı gönderemiyoruz. O yoldan geçerken biz bile korkuyoruz. En çok kaza bu yolda oluyor araçlar kontrolsüz hız yapıyor. Çocuklar ve biz koşarak karşıya geçmeye çalışıyoruz. Yetkililer sesimizi duysun istiyoruz" dedi.