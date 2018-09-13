Künyeleri parka kazındı

30 Ağustos Mahallesi'ndeki Öğretmenler Parkı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı (İLKSAN) tarafından Etimesgut Belediyesi'ne sunulan teklifin ardından yeniden düzenlendi. Parkın adın 'Şehit Öğretmenler Parkı' olarak değiştirildi. Park, düzenlenen törenle açıldı. KAPILARA ANLAMLI İSİM
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz'ın, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehit öğretmenler için bir park yapılması teklifinde bulunduğunu aktardı. Demirel, "Öğretmenler Parkı, 1990 yılından önce yapılmış bir parktı. İLKSAN yöneticileriyle birlikte parkımızda yapılan yeni tasarım ve düzenlemeler belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Parkımızın açılışının hayırlısı olmasını diliyorum" dedi. Parkın ortasına inşa edilen anıtta, eğitim ve öğretim faaliyetleri esnasında şehit edilen 168 eğitimcinin künyesi bulunuyor. Parkın, Öğretmenler Sokağı'na bakan iki kapısından birine 22 Nisan 1996'da Kahramanmaraş
'ın Ekinözü ilçesinde şehit edilen öğretmenlerin anısına "Ekinözü Şehitleri Kapısı", diğerine ise 11 Eylül 1994'te Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde şehit olan öğretmenlerin anısına "Darıkent Şehitleri Kapısı" adı verildi. Parkın 2093'üncü sokağa bakan kapısına da 21 yaşında, henüz 25 günlük öğretmenken 26 Ekim 1993'te Diyarbakır
'ın Bismil ilçesinde şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in ismi verildi.