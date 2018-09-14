Binali Yıldırım ‘Sivas Günleri’ni açtı

13-16 Eylül 2018 tarihlerinde ziyaretçisiyle buluşacak olan Sivas Tanıtım Günleri
ziyaret saatleri 10.00 ile 20.00 arasında gezilebilecek. Açılışını Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım
, Sivas milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptı. RENKLİ TANITIM
13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 'Başkent'te Sivas Günleri', yörenin meşhur lezzetleri ve geleneklerini Ankaralılar ile buluşturacak. Eşsiz tatlarıyla bilinen Sivas, kaymaklı katmer, Sivas köftesi, etli ekmek gibi yöresel lezzetini beğeniye sunacak. Bununla birlikte Sivas'ın el işçiliğinden, halıcılık, kilim dokumacılığı, gümüşçülük, kemik tarakçılık, çubukçuluk, ahşap oymacılığı, bıçakçılık ve cam üfleme sanatları da sergilenecek. Sivas Günleri'nde, Cengiz Özkan ile Âşık Veysel'i, Kubilay Dökmetaş ile de Sivas'ın önemli bir değeri olan Zaralı Halil'i anma konserleri düzenlenecek. Ayrıca Gökhan Akar
, Ersin Perçin ve Mustafa Özarslan da sahne alacak. Başkent'e getirilecek kangal köpekleri ile bir kaburgasının fazla olmasıyla bilinen kangal koyunu da tanıtılacak. Sivas âşıklarının gösterileri, bölgeye özgü halk oyunları ve semah gösterileri de Sivas Günleri'ni renklendirecek. Vuslat AY