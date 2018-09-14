Osmanlıspor ayak tenisi oynadı

ÖNCEKI gün U21 takımıyla hazırlık maçı yapan Başkent ekibi bugün ayak tenisi oynadı. Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor
'la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Önceki gün U21 takımıyla hazırlık maçı yapan mor-sarılıların bugün ki antrenmanı hafif geçti. Isınma koşusuyla başlayan antrenman gruplar halinde oynanan ayak tenisiyle devam etti. Daha sonra yarı sahada 3 kaleden kurulu alanda maç yapan oyuncular antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Karcemarskas katılmazken Magaye ve Hasan Kılıç antrenmanın son etabında takımdan ayrı çalıştı.