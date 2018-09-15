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Gayrimenkulde TL dönüşümü

Gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarda yerine artık TL kullanılacak olması sektörü mutlu etti. Gayrimenkul sektörü, piyasanın rahatlayacağını dile getirdi

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Gayrimenkulde TL dönüşümü
Menkul ve gayrimenkul alım, satım ile kiralama sözleşmelerinde üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde 'na dönüştürülmesiyle ilgili karar 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, "Sayın Bakanımız 15 gün önce de bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bir anlamda piyasalar bunu bekliyordu. Yayınlanan kanun şu anda son derece olumlu karşılandı. Sadece gayrimenkul sektörü değil daha geniş kapsamlı finansal kiralamalardan tutun oto kiralamalarına kadar tüm sözleşmelerdeki dövizle ilgili yapılmış sözleşmeleri de kapsamı içine alıyor. Çok ciddi bir mağduriyeti karşılayacaktır. İlk konuşulduğunda da AVM'ler için gibiydi ama genişletilmiş sektörü mutlu etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir daha inşallah dövize dayalı kiralama, sözleşme, gayrimenkul alım satım, oto kiralama gibi hiçbir şey yapılmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

PİYASA RAHATLAYACAK
Ticaret Odası Gayrimenkul Danışman Komite Üyesi Erdoğan Yıldırım ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hazine ve Maliye Bakanı 'ın almış olduğu kararı destekliyoruz. Son zamanlarda Türk ekonomisine yapılan baskı karşısında ekonomimizin yeniden ayağa kalkması noktasında herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi hem AVM sahiplerinin hem de piyasadaki aktörlerin dövizden TL'ye dönmesini uygun buluyorum. Türk markalarının daha çok büyüyerek dünya pazarındaki diğer markalar ile rekabet etmesini Türkiye'ye döviz kazandırıcı en önemli faktör olduğuna inanıyoruz. Ticaretin daha aktif hale dönüşmesi ve firmaların güçlenerek büyümesi için döviz ile değil TL ile yapılması piyasayı rahatlatacaktır" dedi.

AVM ESNAFI MUTLU
KARARDAN duyduğu memnuniyeti dile getiren AVM esnafı Sedat Samancı "Ülkemizde zaten TL'ye döndürmemiz gerekirken mantık olarak doğru olmuş. Bu şekilde ekonomimiz de canlanacak. Türk Lirası'ndaki değer artacak. Cumhurbaşkanı 'ın bu kararını da destekliyorum" şeklinde konuştu.

EKONOMİMİZ GÜÇLENECEK
BIR diğer esnaf İlhan Uçkun ise, "Dolar ile ödüyorduk. Şimdi TL'ye döndük. Çok güzel yerinde bir karar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu bu kararın arkasındayım. Bu dolar bahane oldu aslında. Türk Lirası'na geçmemiz ekonomimizi de güçlendirmesine vesile olacak" görüşünü belirtti.
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Gayrimenkulde TL dönüşümü
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