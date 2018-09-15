Polatlı adayı Yıldızkaya

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Polatlı Belediyesince 13 Eylül Sakarya
Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Devlet Bahçeli, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Belediye Meclisi üyelerini hizmetlerinden dolayı tebrik etti. Polatlı'nın devamlı geliştiğini, belediyenin de yorulmadan başarılı hizmetlerine devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, temelini atıp açılışını yapacakları eserlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. ADAYI AÇIKLADI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının sonunda, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve ekibini bir kez daha kutladı ve başarılarının artarak sürmesini temenni etti. Mürsel Yıldızkaya'ya seslenen MHP lideri Bahçeli, "Mürsel Bey, şu an Polatlı'nın belediye başkanısınız, 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde Polatlı'nın belediye başkan adayı olarak yolunuza devam edeceksiniz." diyerek, partisinin adayını açıkladı.