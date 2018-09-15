Telekom ezdi

BU
sezon EuroCup'ta
mücadele edecek olan iki ekibin karşı karşıya geldiği mücadeleye Türk Telekom; Serhat Çetin
, TJ Campbell
, Reggie Redding
, Kenny Gabriel
, Vladimir Stimac
beşiyle başladı. İlk çeyrekte maça ağırlığını koyan Türk Telekom
, periyodu 35-15'lik
üstünlükle noktaladı. İkinci çeyrekte Lokomotiv Kuban
ataklarını, etkili savunmasıyla kesen Türk Telekom, 61-35'lik
üstünlükle devreye moralli girdi. 21 SAYIYLA GÖZ DOLDURDU
Üçüncü çeyrekte dış atışlarla sonuca giden Telekom
çeyreği, 88-52
galip tamamladı. Final periyodunda maçın geneline yaydığı çoşkulu oyunu sürdüren Telekom
, mücadeleden 111-78
galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 21
sayıyla Stimac
oldu.