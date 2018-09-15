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Telekom ezdi

Türkiye’yi 7Days EuroCup’ta temsil edecek şampiyon , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Lokomotif Kuban ile karşılaştı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Telekom ezdi
BU sezon EuroCup'ta mücadele edecek olan iki ekibin karşı karşıya geldiği mücadeleye Türk Telekom; Serhat Çetin, TJ Campbell, Reggie Redding, Kenny Gabriel, Vladimir Stimac beşiyle başladı. İlk çeyrekte maça ağırlığını koyan Türk Telekom, periyodu 35-15'lik üstünlükle noktaladı. İkinci çeyrekte Lokomotiv Kuban ataklarını, etkili savunmasıyla kesen Türk Telekom, 61-35'lik üstünlükle devreye moralli girdi.

21 SAYIYLA GÖZ DOLDURDU
Üçüncü çeyrekte dış atışlarla sonuca giden Telekom çeyreği, 88-52 galip tamamladı. Final periyodunda maçın geneline yaydığı çoşkulu oyunu sürdüren Telekom, mücadeleden 111-78 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Stimac oldu.
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Telekom ezdi
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