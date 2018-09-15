Telekom ezdi

BUGÜN NELER OLDU

sezonmücadele edecek olan iki ekibin karşı karşıya geldiği mücadeleyebeşiyle başladı. İlk çeyrekte maça ağırlığını koyan, periyoduüstünlükle noktaladı. İkinci çeyrekteataklarını, etkili savunmasıyla kesenüstünlükle devreye moralli girdi.Üçüncü çeyrekte dış atışlarla sonuca gidençeyreği,galip tamamladı. Final periyodunda maçın geneline yaydığı çoşkulu oyunu sürdüren, mücadeledengalip ayrıldı. Maçın en skorer ismisayıylaoldu.