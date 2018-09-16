Hedef 60 milyar dolar

SAVUNMA sanayisinin kalbinin attığı Ankara, bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. MÜSİAD Ankara tarafından, yerli ve milli askeri radar ve sınır güvenliği teknolojilerini ön plana çıkartmak amacıyla 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan Zirve, kamuoyuna bir toplantıyla tanıtıldı. Zirve öncesinde, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ile MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş önemli bilgiler paylaştı.

YENİ FİRMALAR KAZANDIRMALIYIZ

Savunma sanayisinde Ankara'nın önemli bir üs olduğunu söyleyen MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, milli ve yerli sektörün gelişimini desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ni Ankara'da düzenlediklerini açıkladı. Savunma sanayisinin hem ülke güvenliği hem de ekonomi için son derece kritik önem taşıdığını belirten Erdal, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm temsilcilerle birlikte Zirve'de tartışacaklarını belirtti. Erdal, yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlere yurt dışında talep oluşturarak ihracatı artırmanın önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek bu amaçla Zirve'de yabancı firmalardan ziyade Türk firmaların stant açmalarına izin verdiklerinin ve yabancı firmaları alıcı olarak konumlandırdıklarını bildirdi.

EKONOMİYE 60 MİLYAR DOLAR

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, "Türk savunma sanayisi, son 16 yılda yaklaşık 5 kat büyüyerek 6 milyar doları aşan üretim gücüne ulaştı. Savunma sanayisinde Türkiye önemli bir alıcı ve satıcı konumunda yer alıyor. Sektörün ülkemizin ihtiyacını daha büyük ölçüde karşılaması ve ihracatını artırması halinde 10 kat daha büyüme potansiyeli bulunuyor. Savunma sanayisinin orta vadede 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak ekonomimize can suyu olacağına inancımız tam" diye konuştu. I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde en son teknolojiyle üretilmiş 15 yeni savunma sanayi projesinin tanıtımı ilk kez yapılacak. Zirve, 2-3 Ekim'de Hilton Garden Inn Ankara Gimat'ta gerçekleşecek.