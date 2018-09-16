Keçiören Belediyesi merhamet elini uzatıyor

KEÇIÖREN
Belediyesi, yaşlı, hasta ve kimsesizlere yönelik evde bakım ve temizlik için kurduğu ekibiyle sosyal destek hizmetlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Temizlik ve bakım hizmetinde görevlendirilen personeller titizlikle seçiliyor. Bakım ve temizlikten sorumlu ekip, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar birçok hizmetle yaşlı ve yatalak konumdaki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Evde tespit edilen eksikler anında giderilerek, yaşlılar için ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Bakım ve temizlik çalışmasının ardından hizmet alan vatandaşların yüzleri gülüyor. Toplam 500 hanede bakım, temizlik ve tadilat çalışması yürütecek olan ekipler, şu ana kadar ihtiyaç sahibi 50 evde çalışmalarını tamamladı. Gönül belediyeciliği seferberliği ile vatandaşlara ulaşarak gönüllere dokunmak için yeni bir aşamaya gelindiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Yaklaşık 10 yıldır Keçiören'e hizmet ediyoruz. Belediyecilik hizmetleri dâhilinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla Keçiören'e yeni bir çehre kazandırdık. Ortaya koyduğumuz bütün eserlerle vatandaşlarımıza daha nezih bir ilçede yaşadıklarını hissettirdik. Bütün bunların yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla, gerek ev ziyaretlerimiz sırasında gerekse sokakta vatandaşlarımızla hasbihal ederek gönüllere dokunmayı başardık. Göz nereye bakarsa, gönül oraya akarmış; gönül nereye akarsa ayak oraya koşarmış. Biz yönümüzü milletimize çevirdik, ayaklarımız bizi hep onlara götürdü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın işaret ettiği doğrultuda yeni bir boyut kazanan belediyecilik anlayışımız, hizmetin şekli ne olursa olsun muhakkak gönülleri de fethetmeliyiz düsturuyla gelişim göstermeye devam ediyor" diye konuştu.