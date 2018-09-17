Ahilik Haftası kutlamaları yarın törenle başlıyor

HER yıl Ankara
'da çeşitli etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftası
, bu sene 17-23 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. 31'inci Ahilik Haftası Kutlamaları, yarın 10.30'da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından Ulus Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Ankara Kulübü Derneği Seymen gösterisi ile devam edecek törende protokol konuşmalarının ardından Ankara'da Yılın Ahisi; döşemeci Muzaffer Balcı ile Yılın Kalfası; Mehmet Ali Cüzdancı ve Yılın Çırağı; Yakup Çakır'a plaket ve sertifikaları takdim edilecek. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro sanatçıları tarafından sunulacak Şed Kuşanma Töreninin devamında program, Atatürk Anıtı önünde Ahi pilavı dağıtımı ile son bulacak.