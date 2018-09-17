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Ailesiyle tartıştı daireyi ateşe verdi

Keçiören’de ’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre ailesiyle tartışan madde bağımlısı genç, yaşadıkları evi ateşe verdi

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Ailesiyle tartıştı daireyi ateşe verdi
KEÇIÖREN ilçesi 'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Z.Ü. isimli genç, oturdukları dairede anne ve babasıyla tartıştı. Z.Ü, tartışmanın büyümesi üzerine daireyi ateşe verdi. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, akşam saatlerinde yangının çıktığı daireden bağrışmalar duyduklarını, daha sonra evlerine ulaşan yoğun koku nedeniyle pencereden dışarı baktıklarında yangını gördüklerini söyledi. Komşuları, Z. Ü'nün madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.
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Ailesiyle tartıştı daireyi ateşe verdi
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