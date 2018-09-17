Bize her yer “Ankara”

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde MKE Ankara
gücü, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Ankara'da Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle MKE Ankaragücü-Akhisarspor maçı Afyonkarahisar
'da oynandı. 12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pinto'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Mokhtar şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı El Kabir
'e çıkardı. El Kabir ceza yayı önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 25. dakikada Sissoko, ceza sahası önünde Barbosa'ya pas verdi. Topu kontrol eden Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 31. dakikada Pinto, orta sahanın gerisinde buluştuğu topla kaleye ilerledi. Pinto'nun ortasında kaleci Hopf, El Kabir'e gelmeden topu yumruklayarak uzaklaştırdı. HOPF'TAN KRİTİK KURTARIŞ
Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 57. dakikada sol kanatta Güray Vural'ın ceza alanına ortaladığı topu savunma kornere gönderdi. 61. dakikada orta sahada topla buluşan Putsila, boş pozisyonda topu ceza sahasına kadar taşıdı ve Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın pasında topla buluşan El Kabir'in şutunda top auta gitti. 69. dakikada sağdan ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Biofuma'nın kaleciden sıyrılıp altıpas üzerinde yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı. 82. dakikada Bilal Kısa
'nın sert şutunda kaleci Hopf'tan dönen topa bu kez Regattin'in vuruşunda, meşin yuvarlak yine Hopf'un müdahalesiyle kornere gitti. MKE Ankaragücü, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. POZİSYON VERMEDİK
ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde, Akhisarspor'a net pozisyonlar vermeyerek maçı 1-0 galip tamamladıklarını söyledi. Kartal, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, Akhisarspor'un son 5-6 yıldır ligde nasıl futbol oynadığını bildiğini belirtti. İlk yarı golden sonra ikinci bölge savunması yaptıklarını ifade eden Kartal, "Rakip çok fazla geldi gibi görünse de net pozisyonlar vermedik. İkinci yarı Saffet çok önemli bir hamle yaptı. Çift santrfora dönerek iki oyuncu değişikliği birden yaparak arkayı üçledi" dedi.