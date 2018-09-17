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Eylül akşamında sıcak konser

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Eylül akşamında sıcak konser
NEXT kapsamında Demir Demirkan konseri gerçekleşti. Havanın soğumaya başladığı şu günlerde Teras'ın hafif esintisine içecekleri ile ısınarak eşlik eden Ankaralılar, Demir Demirkan şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadılar. Uzun zamandır Ankara'da konser vermediğini söyleyen Demir Demirkan Next Level'ın beşinci yılını kutladı ve kendisini başkentlilerle buluşturduğu için teşekkür etti. Müzik ve eğlencenin hız kesmediği Next Level Eylül Konserleri 21 Eylül Soul Shaker & The Brass Brothers, 22 Eylül Jehan Barbur, 28 Eylül Fetiblue Band, 29 Eylül Mirkelam ile devam edecek.
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