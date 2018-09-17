Tatil bitti eğitime devam Ankara’da yaklaşık 1 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Uzun yaz tatilini geride bırakan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına müzik ile başladı





ŞİMDİ DERS ZAMANI

101 gün tatil yapan öğrenciler bugün ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim dönemine başladı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başkentte eğitim alan anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim düzeyindeki 1 milyon öğrenci ve 65 bin öğretmen için ilk ders zili çaldı. 2018-2019 eğitim öğretime başlayan öğrenciler 18 Ocak 2019'da sömestr tatiline çıkacak. 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve önümüzdeki dönem okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında mini mini birlere bir sürpriz hazırladı. Bakan Ziya Selçuk , okulun ilk gününde Güzel Sanat Lise si öğrencilerinin keman, saz, çalgılarla ilk kez okula başlayacak minikleri sınıfta şarkılarla karşılanması talimatını verdi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, minik öğrencilere ilk olarak bir klasik olan, "Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıflara doldurduk, sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz" şarkısını hep bir ağızdan seslendirecek. Okulun ilk gününde gerçekleşecek müzik şöleninde, bölgelere göre farklı yöresel müzikler çalınacak. Ayrıca çocukların sevdiği popüler şarkılara da yer verilecek.101 gün tatil yapan öğrenciler bugün ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim dönemine başladı. MEB , yeni dönem için ilklere imza attı; bakanlık kararı gereği okullar, ülkemizin geleceği miniklerin vatan, millet şuuruyla yetişerek, darbe zihniyetini unutmaması için 15 Temmuz konulu etkinliklerle açıldı. Okul müdürü ve bazı öğrencilerin açılışta yaptığı konuşmalarda demokrasi vurgusu yapıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca, 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı mesajında, "Eğitim camiasının değerli mensupları ve sevgili öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını kutluyorum. Yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum. Değerli öğretmenlerimiz; öğrencilerinizi çağın gelişmelerini takip edebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, sağlıklı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetiştirmek sizlerin asli görevinizdir. Bu görevi heyecanla, başarıyla yerine getireceğinize inancım tamdır. Çocuklarımızı sizlere emanet etmekten gurur duyuyor, eğitim- öğretim yılınızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.