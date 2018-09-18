Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Alkaya’dan yerli ve milli duruşa destek

Alkaya’dan yerli ve milli duruşa destek

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı , Başkan ’ın yerli ve milli çağrısına sessiz kalmadı. Yaşar Alkaya işletmekte olduğu tesisin adını Türk Burger olarak değiştirdi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Alkaya’dan yerli ve milli duruşa destek
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği (EMŞAD) Onursal Başkanı Türkiye'nin son zamanlarda sürdürmekte olduğu ekonomik savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonomik savaşın en kısa zamanda bertaraf edileceğinin altını çizen Yaşar Alkaya, "Bu süre zarfında Devlet Başkanımız Sayın 'ın belirttiği gibi her alanda yerli ve milli olarak tarihimizdeki yerimizi alacağız. Ekonomik savaşta başta asil Türk Milleti'nin, topyekun göstermiş olduğu ekonomik mücadele takdire şayan bir hareketti" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerli ve milli oluşumu sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Yaşar Alkaya, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik seferberlik çerçevesinde başlatmış olduğu yerli ve milli duruşunu bütün kalbimle destekliyor ve benimle birlikte 80 milyonunda bu oluşumda hareket etmesini temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya da su ücretlerinde yaptığı indirim için teşekkür ediyorum. Türkiye'de bütün ticaretlerimizin Türk Lirası'yla olmasını, yabancı para birimlerinin istisnalar haricinde kullanılmamasını, AVM'lerdeki kira bedellerinin TL karşılığı ödenmesini çok doğru bir karar olarak buluyorum. Bu uygulamaların ekonomimize çok büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphem yoktur" dedi. Bu süreçte üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirten Alkaya, "İşletmekte olduğum tesisin adı rahmetli babam Faris Alkaya adınadır. Ben tesisimin ismini Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli çağrısı üzerine Türk Burger olarak değiştirdim. Bu başvuru sonrasında da tesisimizdeki bütün ürünlerde yüzde 10 indirime gideceğimi tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Tüm esnaf kardeşlerimizi bu hassasiyeti göstermeye davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkaya’dan yerli ve milli duruşa destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN