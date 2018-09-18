Alkaya’dan yerli ve milli duruşa destek

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği (EMŞAD) Onursal Başkanı Yaşar Alkaya
Türkiye'nin son zamanlarda sürdürmekte olduğu ekonomik savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonomik savaşın en kısa zamanda bertaraf edileceğinin altını çizen Yaşar Alkaya, "Bu süre zarfında Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın belirttiği gibi her alanda yerli ve milli olarak tarihimizdeki yerimizi alacağız. Ekonomik savaşta başta asil Türk Milleti'nin, topyekun göstermiş olduğu ekonomik mücadele takdire şayan bir hareketti" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerli ve milli oluşumu sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Yaşar Alkaya, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik seferberlik çerçevesinde başlatmış olduğu yerli ve milli duruşunu bütün kalbimle destekliyor ve benimle birlikte 80 milyonunda bu oluşumda hareket etmesini temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya da su ücretlerinde yaptığı indirim için teşekkür ediyorum. Türkiye'de bütün ticaretlerimizin Türk Lirası'yla olmasını, yabancı para birimlerinin istisnalar haricinde kullanılmamasını, AVM'lerdeki kira bedellerinin TL karşılığı ödenmesini çok doğru bir karar olarak buluyorum. Bu uygulamaların ekonomimize çok büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphem yoktur" dedi. Bu süreçte üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirten Alkaya, "İşletmekte olduğum tesisin adı rahmetli babam Faris Alkaya adınadır. Ben tesisimin ismini Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli çağrısı üzerine Türk Burger olarak değiştirdim. Bu başvuru sonrasında da tesisimizdeki bütün ürünlerde yüzde 10 indirime gideceğimi tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Tüm esnaf kardeşlerimizi bu hassasiyeti göstermeye davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.