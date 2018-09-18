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Ankaragücü yenilendi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Ankaragücü yenilendi
SPOR Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda, Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma çalışmasıyla başladığı antrenmanda, dar alanda minyatür kale maç yaptı. Antrenmanda, Akhisarspor maçında dizinde hafif ödem oluşan Mostapha El Kabir, takımdan ayrı koşu yaparken, aynı maçta sakatlanan Thomas Heurtaux ise idmana katılmadı.
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Ankaragücü yenilendi
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