Ankaragücü yenilendi

BUGÜN NELER OLDU

deplasmandaile karşılaşacak, bu maçınhazırlıklarına başladı.teknik direktöryönetiminde yapılan antrenmanda,maçında ilksahaya çıkan futbolcular,yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.Diğer oyuncular ise ısınma çalışmasıylabaşladığı antrenmanda, daralanda minyatür kale maç yaptı.Antrenmanda,maçındadizinde hafif ödem oluşan, takımdan ayrı koşu yaparken,aynı maçta sakatlananise idmana katılmadı.