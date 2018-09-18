Ankaragücü yenilendi

SPOR Toto Süper Lig'in 6. haftasında
deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak MKE Ankaragücü
, bu maçın
hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde
teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde yapılan antrenmanda, Akhisarspor
maçında ilk 11'de
sahaya çıkan futbolcular,
yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma çalışmasıyla
başladığı antrenmanda, dar
alanda minyatür kale maç yaptı.
Antrenmanda, Akhisarspor
maçında
dizinde hafif ödem oluşan Mostapha El Kabir
, takımdan ayrı koşu yaparken,
aynı maçta sakatlanan Thomas Heurtaux
ise idmana katılmadı.