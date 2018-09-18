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Deplasman fatihi

Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup etti. Osmanlı bu sezon ikinci deplasman galibiyetini elde etti

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Deplasman fatihi
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında başkent temsilcisi Osmanlıspor, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi. Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 57. dakikada Eric Ayuk, 80. dakikada Mertan Caner Öztürk, ve 90+2. dakikada Magaye Gueye kaydetti. Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Osmanlıspor Abdülaziz Demircan, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Ndiaye, Muhammed Bayır, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk, Burhan Eşer, Sinan Kurt, Tugay Kaçar ve Beykan Şimşek on biriyle başladı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen başkent ekibi güçsüz rakibi karşısında zorlanmadı. Osmanlıspor'un 2. ve 4. gollerini kaydeden yeni transferler Eric Ayuk ve Magaye Gueye de çıktıkları ilk maçta gol sevinci yaşamış oldular.

ÖNÜMÜZ AÇIK
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Kardemir Karabükspor'un genç bir takımla çok iyi bir oyun sergilediğini belirtti. İlk dakikadan itibaren oyuna hakim olmaya çalıştıklarını ancak Karabükspor'un genç oyuncularının dirençleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Akçay, "Bu tip müsabakalarda golü bulduğunuz andan itibaren etkinliğiniz artabilirdi, biz de bunu bulduk. Golü bulduktan sonra da süreç bizim lehimize işledi. Artık önümüz daha iyi diye düşünüyoruz, inşallah öyle olur" değerlendirmesinde bulundu. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise ilk yarıda savunmalarının iyi olduğunu, ikinci yarıda penaltı golünden sonra hatalar yaptıklarını ifade etti.
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Deplasman fatihi
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