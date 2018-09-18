Deplasman fatihi

BUGÜN NELER OLDU

başkent temsilcisi, ligdehenüz galibiyetle tanışamayanyendi.galibiyeti getirengolleripenaltıdanvekaydetti.oynanan karşılaşmayaveon biriyle başladı. Karşılaşmanınbaşından sonuna kadar üstün biroyun sergileyen başkent ekibi güçsüzrakibi karşısında zorlanmadı.vegollerinikaydeden yeni transferlerveçıktıklarıilk maçta gol sevinci yaşamışoldular.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşangenç bir takımla çok iyi bir oyun sergilediğini belirtti. İlk dakikadan itibaren oyuna hakim olmaya çalıştıklarını ancakgenç oyuncularının dirençleriyle karşılaştıklarını vurgulayan, "Bu tip müsabakalarda golü bulduğunuz andan itibaren etkinliğiniz artabilirdi, biz de bunu bulduk. Golü bulduktan sonra da süreç bizim lehimize işledi. Artık önümüz daha iyi diye düşünüyoruz, inşallah öyle olur" değerlendirmesinde bulundu.ise ilk yarıda savunmalarının iyi olduğunu, ikinci yarıda penaltı golünden sonra hatalar yaptıklarını ifade etti.