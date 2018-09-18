Deplasman fatihi

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında
başkent temsilcisi Osmanlıspor
, ligde
henüz galibiyetle tanışamayan Kardemir Karabükspor'u 4-0
yendi. Osmanlıspor'a
galibiyeti getiren
golleri 54. dakikada
penaltıdan Beykan Şimşek, 57. dakikada Eric Ayuk, 80. dakikada Mertan Caner Öztürk,
ve 90+2. dakikada Magaye Gueye
kaydetti. Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda
oynanan karşılaşmaya Osmanlıspor Abdülaziz Demircan, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Ndiaye, Muhammed Bayır, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk, Burhan Eşer, Sinan Kurt, Tugay Kaçar
ve Beykan Şimşek
on biriyle başladı. Karşılaşmanın
başından sonuna kadar üstün bir
oyun sergileyen başkent ekibi güçsüz
rakibi karşısında zorlanmadı. Osmanlıspor'un 2.
ve 4.
gollerini
kaydeden yeni transferler Eric Ayuk
ve Magaye Gueye de
çıktıkları
ilk maçta gol sevinci yaşamış
oldular. ÖNÜMÜZ AÇIK
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Kardemir Karabükspor'un
genç bir takımla çok iyi bir oyun sergilediğini belirtti. İlk dakikadan itibaren oyuna hakim olmaya çalıştıklarını ancak Karabükspor'un
genç oyuncularının dirençleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Akçay
, "Bu tip müsabakalarda golü bulduğunuz andan itibaren etkinliğiniz artabilirdi, biz de bunu bulduk. Golü bulduktan sonra da süreç bizim lehimize işledi. Artık önümüz daha iyi diye düşünüyoruz, inşallah öyle olur" değerlendirmesinde bulundu. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz
ise ilk yarıda savunmalarının iyi olduğunu, ikinci yarıda penaltı golünden sonra hatalar yaptıklarını ifade etti.