‘Haberim olmadan kartımı kullanmışlar’

47 yaşındaki İbrahim Yıldız
Altındağ'da 30 yıldır esnaf. Kredi kartı hesap özetini kontrol eden eden Yıldız ve ailesi şok yaşadı. Hesabından 12 bin liralık alışveriş yapıldığını gören Yıldız durumu önce bankaya daha sonra alışverişin yapılığı yerlere bildirdi. Karşısında muhatap bulamadığını iddia eden Yıldız savcılığa giderek hukuki süreç başlattı. "Ben yandım başkaları yanmasın" diyen Yıldız kredi kartı kullanıcılarını uyardı. CEVAP ALAMADI
Muhatap bulamayınca soluğu savcılıkta alan Yıldız, "Hesap özetimden haberim yoktu. Birinci taksiti ödemiştim. Geçen ay kontrol edeyim bir nerelere ne harcamışım derken sürprizle karşılaştım. Derhal bankaya başvurdum. Banka bu nasıl olmuş size bilgi vereceğiz dediler. 'Serpil A. adında birisi kartımı kullanmış' dediler ve detaylı bilgi vereceklerini söylediler. Bankadan başka cevap alamadım. Alışveriş yapılan sigorta şirketleriyle iletişime geçtim, Onlardan herhangi bir alışverişimin olmadığını ve paramı iade etmelerini istedim. Benimle dalga geçitler" diye konuştu. FİŞLERİ KONTROL EDİN
Kredi kartından alışverişi yapan Serpil A.'yı daha önceden tanımadığını ve alışveriş yapılan sigorta şirketiyle de herhangi bir alışverişi olmadığını ifade eden Yılmaz, bu işe anlam veremediğini söyledi. 'Kartımı kimseye vermedim' diyen Yılmaz, "Esnafım toptancılardan alışveriş yapıyorum. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Allah'ın sevdiği kulmuşum. Fark etmesem hem bütün borcu ödeyecektim hem de belki başka borçlar çıkacaktı. Alışveriş yaptığınız yerlere dikkat edin, faturaları fişleri iyi kontrol edin" dedi.