İlk ders zili çaldı

Yaz tatilinin ardından Ankara 'da yaklaşık 1 milyon öğrenci yeni eğitim öğretim yılına dün çalan ilk ders ziliyle başladı. Altındağ Öğretmen Abdullah İlkokulu dahil tüm okullarda İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi. Uzun yaz tatili sonrası ders başı yapan minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken büyükler ise arkadaşlarını ve okullarını özlediklerini söyledi. Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri ilk derse müzik ile başladı. Öğrencilere Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Methi Çelik de eşlik etti. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü tamamlanacak.Ankara Valisi Ercan Topaca katıldığı Öğretmen Abdullah İlkokulu'nun açılışında yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Bundan sonraki her ay ortalama bin - bin 500 arası yeni dersliği eğitim öğretime açacağız. Ankara'da şu an 365 tane okul yapılıyor. 10 bin 500 - 11 bin arasında yeni derslik yapılıyor. Umarım bunun hakkını hepiniz vereceksiniz" diye konuştu. Topaca, Ankara'da 976 bin öğrencinin olduğunu belirterek, " 365 okulun inşaatına başladık. 50 civarında okulu dün eğitim öğretime açtık. Bundan sonraki her ay ortalama bin - bin 500 arası yeni dersliği eğitim öğretime açacağız. İnşaatları devam ediyor. Başlamadığımız bu 365 projeden çok az var. Bu projeler içerisinde çok sayıda spor salonu, atölye, yurt binası, pansiyon dahil olmak üzere diğer eğitimi destekleyici birçok proje de var. Bunları 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminin kadar hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi. Başkentte 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri, suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu yıl da okullarda aldığı önlemleri artırarak sürdürüyor. Polis ekipleri, Gazi Anadolu Lisesi çevresinde Trafik ve asayiş uygulaması yaptı. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zilinin çaldığı günde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri okul önlerinde uygulama yaptı. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada ekipler, okul çevrelerinde şüpheli görülen araçlarda inceme yaparken, şahısların da kimliğini kontrol etti.