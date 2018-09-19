Gençler süper gidiyor

Spor Toto
1.Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği
, Tetiş Yapı Elazığspor'u Eskişehir'de
oynadığı mücadelede 3-1
mağlup etti. Bu sonuçla puanının 15'e
çıkaran Gençlerbirliği
ligde ilk sıraya yükseldi. Mücadele Yenikent Osmanlı Stadı'nda
yapılan zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Eskişehir Stadı'nda
oynandı. Karşılaşmaya her iki takım taraftarı da ilgi göstermedi ve stadyumun neredeyse tamamı boş kaldı. MAÇTAN DAKIKALAR 10. dakikada Mert Nobre'nin
sol tarafa pasında topla buluşan Jailton'un ceza sahası dışından plase vuruşu az farkla dışarı çıktı. 24. dakikada
gelişen Elazığspor
atağında kendi çabasıyla topu saklayan Ahmet Aras'ın
uzantan sert şutu çok az farkla üstten auta çıktı. 41. dakikada Ahmet İlhan'ın
sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Nobre'nin
kafa vuruşu sonrasında meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 49. dakikada Elazığspor'un
sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale çizgisi önünde bomboş kalan Ahmet Aras'ın
dokunuşunda top üstten dışarı çıktı. 55. dakikada Jailson'un
sol kanattan düzgün ortasında Mert Nobre
kafa vuruşu sonrası top ağlarla buluştu. 1-0 67. dakikada
sol kanattan ceza sahasına giren Alper Uludağ'ın
yerden vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla buluştu. 2-0 77. dakikada Jailson'un
sağ kanattan ortasında top Ahmet İlhan'ın
önünde kaldı. Ahmet'in
plase vuruşu sonrasında Gençlerbirliği
aradaki farkı 3'e
çıkardı. 3-0 81. dakikada Ahmet Aras
topu rakip sahada kendi çabasıyla kazandı. Ahmet'in
sol ayağıyla uzaktan vuruşu top üstten oyun alanının dışına çıktı. 88. dakikada
sol kanattan Onur Alsu'nun
açtığı ortada Ahmet Aras'ın
kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1 ZOR MAÇTI SPOR
Toto 1. Lig'in 5. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri
, zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Sözeri, futbolcularının karşılaşmada iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Gençlerbirliği'nin Süper Lig
takımı olduğunun farkındayız. Elazığspor'un gol yiyene kadar büyük bir mücadele verdiğini, defansı iyi kapattığını ve iyi müdafaa gösterdiğinin de bilincindeydik" diye konuştu. Sözeri, ligde 5'te 5 yapmalarına rağmen henüz istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktararak, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buna rağmen 5'te 5 yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bu maçı unutup önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız. Taraftarımızın önünde oynamak isteriz" dedi.