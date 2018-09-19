Kahvede rekor hedefi

GEÇTIĞIMIZ yıl büyük ilgi gören ve binlerce kahve
severin ilgisi ile gerçekleşen Ankara Coffee Festival'in ikincisi, 28-30 Eylül tarihlerinde Bilkent Center'ın ana sponsorluğunda Bilkent Station açık otoparkında düzenleniyor. Festivalde yer alan global kahve ve makine üreticisi markalar, kahve kuruluşları, çiftlikler, çiftlik birlikleri, ithalatçılar, tüccarlar, imalatçılar, ekipman üreticileri, kavurucular, perakendeciler, kahve barları, çikolata markaları ve nitelikli küçük artizan esnaf, ziyaretçileri yeni nesil kahve lezzetleriyle buluşturacak. Festivali düzenleyen Dream Sales Machine, kahvenin yanında çeşitli deneyimleri de festivale kazandırarak, katılımcılara nitelikli kahvenin yaşam pratiklerine dokunduğu bir kültür alanı sunacak. Festival kapsamında kahvenin kaynağından başlayan yolculuğun tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm süreci katılımcılarla buluşarak kapsamlı bir deneyim alanı kurgulanacak. Üç gün sürecek festivalde Ankaralı kahveseverler, özel kahve çekirdeklerden demlenmiş kahveleri tatma fırsatı bulacaklar.