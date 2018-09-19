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Mahalle camilerine bir yenisi daha eklendi

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Mahalle camilerine bir yenisi daha eklendi
ALTINDAĞ'DA mahalle camileri dönemini başlatan Başkanı , bir ibadethaneyi daha ilçeye kazandırıyor. Altındağ Belediyesi tarafından Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılan ve geçtiğimiz yıl açılan İmam Maturidi Camii'nin ardından, yine Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılan cami açılış için gün sayıyor. Çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlanan cami, mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.Altındağ'ın hızla değiştiğini ve her geçen gün daha da geliştiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlı vatandaşların küçük, gösterişten uzak ve samimi mahalle camilerini çok sevdiğini ve çok benimsediğini söyledi.
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Mahalle camilerine bir yenisi daha eklendi
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