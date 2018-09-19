Uyum süreci bitti, Başkan hediye verdi

BIRINCI sınıfa yeni başlayan öğrencilere, çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri veren Başkan Ak, öğrencilerle yakından ilgilendi. Sınıf sınıf dolaşan Başkan Ak'a, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık
ile okul müdürü Alp Arslan Demirhan eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Ak, okulda tamamlanan tadilat çalışmalarını da inceledi. Okul müdürü Alp Arslan Demirhan, okulların fiziki gelişimine yönelik sunduğu katkılar nedeniyle Başkan Ak'a teşekkür etti. Keçiören Belediyesi, okula uyum sürecinde ev ortamından farklı bir ortama adapte olmaya çalışan birinci sınıf öğrencilerine yönelik çeşitli faaliyetler yürüttü. Bu kapsamda Keçiören'de bulunan tüm ilkokullarda, birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere; kalem, silgi ve defter gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan 12 bin adet hediye paketi dağıttı. İlköğretimin, eğitim hayatının temeli olduğunu söyleyen Başkan Ak, sağlıklı bir eğitim hayatı için gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin iyi motive olması gerektiğine vurgu yaptı.