Yeni kavşaklar nefes aldırdı

AKKÖPRÜ, Samsun Yolu Türk Telekom Önü ve Dikmen Kepekli kavşaklarının tamamlandığını "ilk geçişi" kendi kullandığı makam aracıyla yaparak açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Söz verdiğimiz gibi okulların kapanmasıyla başlayan çalışmalarımızı, okullar açılmadan bir gün önce hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara
lılarımıza, çalışmalar süresince bize karşı gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür ediyorum" dedi. Okulların açıldığı ilk gün de sabah saatlerinde başlayan yoğunluğa nefes aldıran yeni kavşaklar, gün geçtikçe yeni yönlendirme levhaları ve sinyalizasyon sistemiyle daha da anlaşılır hale gelecek. Başkentliler, asfaltı, çizgileri ve levhalarıyla, yepyeni ve konforlu yeni kavşaklarla karşılaştıkları sabah saatlerinden itibaren rahat bir trafik akışıyla, çocuklarını okullara yetiştirmenin, işlerine varabilmenin mutluluğunu yaşadılar. AKAY'DAKİ ALTYAPI DA TAMAM
KIŞ ayları öncesi başkentteki sel baskınlarının önüne geçecek önemli bir çalışmaya da başlayan Büyükşehir Belediyesi, tespit ettiği 15 ayrı noktada içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına hız verdi ve öncelikle Akay Kavşağı'ndaki çalışmaları okullar açılmadan tamamladı. Bölgenin hassas bir nokta olması sebebiyle, itinalı ve özenli bir çalışma yürüten ekiplerin geceli gündüzlü yoğun mesaisi sonucu Akay Kavşağı trafiğe açıldı. Altyapıyı baştan sona yenileyip, yolları asfaltlayan ve çizgilerini çekerek, dört dörtlük bir şekilde trafiğe açan ekipler, bölgeye gelen başkentlileri, büyük sürprizle karşılamış oldular.