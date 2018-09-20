Ankara-Niğde 2020’de

Turhan, Ankara
- Niğde Otoyolu inşaatındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara- Pozantı Otoyolu'nun Ankara-Niğde kesiminin şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde izleyerek denetlemede bulunduklarını söyledi. Ankara-Pozantı Otoyolu'nun en önemli kesimlerinden birinin Ankara-Niğde kesimi olduğunu, bu yolun Kapıkule'den başlayıp Türkiye'nin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağının da son halkasını oluşturduğunu belirten Turhan, Ankara- Niğde Otoyolu'nun yapişlet- devret (YİD) yöntemiyle inşa edildiğini dile getirdi. 330 KİLOMETRE
Kamu kaynağı kullanılmadan yürütülen projenin, üstlenici firma tarafından finansmanının temin edilerek, yapım ve işletme süresi tamamlandıktan sonra idareye devredileceğini anlatan Turhan, "Projemiz, ana yol uzunluğu 275 kilometre, bağlantı yollarının uzunluğu 55 kilometre olmak üzere toplam 330 kilometreden oluşuyor. Projenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyar avro. Projenin inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörüldü ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp, kapasitesini artırarak projeyi 2020 içinde hizmete almayı hedefliyor. Proje, ülkemizin Avrupa sınırındaki komşularından başlayıp, güneydeki sınır kapılarına otoyol standardında hizmet verecek olan projenin son kesimini oluşturuyor. Bu bakımdan karayolu ulaşımında önemli bir görev icra edecek" dedi. DUR-KALK OLMAYACAK
PROJENIN 5 viyadük, 77 üst geçit, 12 köprülü kavşak, 451 kutu menfez, 34 köprü, 2 bakım işletme merkezi, 5 otoyol hizmet tesisi park alanı, 5 servis alanından oluştuğunu belirten Turhan, proje tamamlandığına otoyol üzerinde 11 gişe alanı, 2 alım gişesiyle yolculara ve sürücülere, daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacağını ifade etti. Turhan, Ankara ile Adana
arasındaki bu güzergah tamamlandığında mevcut güzergahın yaklaşık 30 kilometre kısalacağına dikkati çekerek, "Otoyol standardında olması dolayısıyla yoldaki seyahatte beklemeler, dur-kalklar olmayacak. Sürekli akım koşullarında ulaşım hizmeti verilecek. Bu da ekonomi, zaman tasarrufu ve güvenli ulaşım hizmeti anlamına geliyor." dedi. Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında 4 bin 212 çalışanın, bin 490 makineyle hizmet verdiğini dile getiren Turhan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu şartlarda yapılan çalışmaların, alın terlerinin ülke geleceğinde önemli açılımlara vesile olacağını söyledi