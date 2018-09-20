‘Evet’ rekoru Keçiören’de

TÜRKIYE'NIN en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören Belediyesi kıydığı nikâhlarla Ankara
'nın tüm ilçelerini geride bırakarak birinci oldu. Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 4 bin 340 çiftin nikâhını kıyarak ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 4 bin 145 nikâhla Çankaya, 3 bin 747 nikahla Yenimahalle, 2 bin 646 nikahla da Etimesgut takip etti. Birçok ülkeden çiftlerin mutluluğuna tanıklık eden Belediye, 53 de yabancı uyruklu çiftin nikâhını kıyarak farklı milletlerin mutluluğunda da pay sahibi oldu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık ettiğini söyledi.