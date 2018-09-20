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Kaçak hap operasyonu

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Kaçak hap operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, O.N.D. ile H.K.'nın yasa dışı yollarla ülkeye cinsel gücü artırıcı hap getirdiği ve bunları çağrı merkezi üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi. Ekipler, 'da bulunan çağrı merkezine operasyon düzenledi. O.N.D. ve H.K. ile birlikte 13 kadın çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 13 kadın çalışan savcılık tarafından serbest bırakıldı. O.N.D ve H.K. da adli kontrol ile serbest bırakıldı.
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Kaçak hap operasyonu
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