Mamak TBL’de

Türkıye Basketbol 2. Ligi
'nde (TB2L) başarılı bir sezonu geride bırakan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi
'nde boy gösterecek. Türkiye Basketbol Ligi
'nden çekilme kararı alan takımların ardından gerek spor kompleksleri gerekse altyapısı ile bir üst lig için başvuruda bulunan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
, Türkiye Basketbol Ligi
'nde (TBL
) mücadele etme hakkı kazandı. Bu yıl bir üst ligde boy gösterecek olan Yeşil-Beyazlılar transfer dönemi boyunca ise kadrosuna 15 yeni oyuncu kattı. Mamak
'ı bu yıl bir üst ligde en iyi şekilde temsil etmek için bu yıl A takımda revizeye gittiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Sahasında maç kaybetmeyecek, deplasmanlarda ise rakiplerine korku salacak bir takım oluşturduk. Çok büyük bütçeler ayırmak yerine istenilen pozisyonlara nokta transferler yaptık. Gerek camiamızla gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam. Tüm Mamak
lı basketbol
severleri maçlarımıza bekliyoruz" dedi. FARUK
BEŞOK TAKIMIN BAŞINDA Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
'nın başarısı için altyapı antrenörlerinden A takıma kadar herkesin çok özverili olması gerektiğini belirten Faruk Beşok
, "Kulübümüzün adına yakışır güzel bir başlangıç yaparak ligde rakiplerimizin çekindiği bir takım olduk. Hedefimiz güzel ve başarılı bir sezon geçirmek" dedi.