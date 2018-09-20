Yeniden yenikent

Spor Toto Süper Lig
'in
6. haftasında
deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak
olan Ankaragücü
'nde teknik direktör İsmail Kartal
takımın durumu ile ilgili açıklamalarda
bulundu. İlerleyen zamanlarda daha
iyi bir takım olacaklarını belirten İsmail Kartal
,
"Oyun ve fiziksel olarak hala tam hazır değiliz.
Aramıza geç katılan arkadaşlar oldu. Sakatlıklar
nedeniyle de istediğimiz gibi çalışma ortamı
bulamadık. İdeal 11'imizi bulunca daha iyi bir Ankaragücü
olarak sahada mücadele edeceğimizi düşünüyorum.
Teknik ekip olarak bizim işimiz de daha iyi bir Ankaragücü
yaratmak.
İmkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalışıyoruz" dedi. Sakatlıkların yanı sıra taktik ve fizik anlamında
istedikleri noktada olmadıklarının altını çizen Kartal
, "Bu
sene çok fazla hayal kurmadan, ligde kalıcı olmak ve güzel
bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunu da yöneticiler, teknik
ekip, futbolcular, taraftarlar ve medya olarak başarabiliriz"
ifadelerini kullandı. B.B. Erzurumspor
maçının zor bir maç
olacağını vurgulayan İsmail Kartal
, "Ligde her maç birbirinden
zor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
her
ne kadar 2 puanda bulunsa da evinde etkili oynuyor,
tehlikeli bir takım. Bizim maça da final gözüyle
bakıyor ve bizi yenerek ilk galibiyetlerini almak
istiyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz" dedi.
Teknik direktör İsmail Kartal
, takımdaki sakat
futbolcularla ilgili de açıklamalarda bulunarak,
yeni transferlerden Heurtaux
dışında ağır bir
sakatlık olmadığını söyledi. Heurtaux
'un kontrollerinin
yapıldığını aktaran Kartal
, "Kendisini İtalya
'ya göndereceğiz. Torina
'da daha önce birlikte
çalıştığı doktora gözükecek. Onun sakatlığı biraz
uzun sürecek gibi duruyor. Moulin
, bugün antrenmana
çıkıyor, kadroya alacağız. Putsila
bizimle beraber
olmaya başladı. Mehmet Sak
da düzeldi. Kubilay Kanatsızkuş
ise 1 hafta sonra takımla olacak"
şeklinde konuştu. İsmail Kartal
, Cerci
'nin
de en kısa zamanda takıma uyum
sağlayacağını belirtti. VALİ'YE TEŞEKKÜR Ziraat Türkiye Kupası
mücadelesini Osmanlı Stadı
'nda oynayacaklarını
belirten Kartal
,
"Yöneticilerimiz, Sayın
Valimiz ile statla
ilgili görüştü. Sayın Valimize de
teşekkür ediyorum, Ziraat Türkiye Kupası
maçını çarşamba günü Osmanlı Stadı
'nda oynayacağız. Bundan sonraki
lig maçlarımız da büyük ihtimalle aynı statta
olacak" dedi. İsmail Kartal
, taraftarların hiçbir
yerde takımı yalnız bırakmadığına dikkati çekerek,
"Coşkulu bir taraftar grubuna sahibiz. Bizi çok
içten destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Onların verdiği desteği takım arkasında hissedebiliyor"
dedi. BOYUN FITIĞI OLDU ANTRENMANA
boyunlukla çıkan İsmail Kartal
, boyun fıtığı
olduğunu söyledi. Ankaragücü
'nün
başarısı için gerekirse ameliyat olmayacağını
belirten Kartal
, "İki aydır boynumdan
koluma kadar bir ağrı vardı. MR
çekildi, doktora gittik. Boyun fıtığı olduğum
ve 10 gün boyunluk takmam gerektiği söylendi.
Sonrasında da belki ameliyat olmam
gerekebilir. Önceliğimiz Ankara
gücü'nün
başarısı. Gerekirse ameliyat olmayız.
Burada verdiğimiz emeklerin heba
olmaması için tüm mesaimizi
takıma veriyoruz" diyerek
sözlerini noktaladı.