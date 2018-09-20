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Yeniden yenikent

gücü , maçların Yenikent’te oynanacağının sinyalini verdi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Yeniden yenikent
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal takımın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir takım olacaklarını belirten İsmail Kartal, "Oyun ve fiziksel olarak hala tam hazır değiliz. Aramıza geç katılan arkadaşlar oldu. Sakatlıklar nedeniyle de istediğimiz gibi çalışma ortamı bulamadık. İdeal 11'imizi bulunca daha iyi bir Ankaragücü olarak sahada mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Teknik ekip olarak bizim işimiz de daha iyi bir Ankaragücü yaratmak. İmkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Sakatlıkların yanı sıra taktik ve fizik anlamında istedikleri noktada olmadıklarının altını çizen Kartal, "Bu sene çok fazla hayal kurmadan, ligde kalıcı olmak ve güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunu da yöneticiler, teknik ekip, futbolcular, taraftarlar ve medya olarak başarabiliriz" ifadelerini kullandı. B.B. Erzurumspor maçının zor bir maç olacağını vurgulayan İsmail Kartal, "Ligde her maç birbirinden zor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor her ne kadar 2 puanda bulunsa da evinde etkili oynuyor, tehlikeli bir takım. Bizim maça da final gözüyle bakıyor ve bizi yenerek ilk galibiyetlerini almak istiyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz" dedi. Teknik direktör İsmail Kartal, takımdaki sakat futbolcularla ilgili de açıklamalarda bulunarak, yeni transferlerden Heurtaux dışında ağır bir sakatlık olmadığını söyledi. Heurtaux'un kontrollerinin yapıldığını aktaran Kartal, "Kendisini İtalya'ya göndereceğiz. Torina'da daha önce birlikte çalıştığı doktora gözükecek. Onun sakatlığı biraz uzun sürecek gibi duruyor. Moulin, bugün antrenmana çıkıyor, kadroya alacağız. Putsila bizimle beraber olmaya başladı. Mehmet Sak da düzeldi. Kubilay Kanatsızkuş ise 1 hafta sonra takımla olacak" şeklinde konuştu. İsmail Kartal, Cerci'nin de en kısa zamanda takıma uyum sağlayacağını belirtti.

VALİ'YE TEŞEKKÜR
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini Osmanlı Stadı'nda oynayacaklarını belirten Kartal, "Yöneticilerimiz, Sayın Valimiz ile statla ilgili görüştü. Sayın Valimize de teşekkür ediyorum, Ziraat Türkiye Kupası maçını çarşamba günü Osmanlı Stadı'nda oynayacağız. Bundan sonraki lig maçlarımız da büyük ihtimalle aynı statta olacak" dedi. İsmail Kartal, taraftarların hiçbir yerde takımı yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, "Coşkulu bir taraftar grubuna sahibiz. Bizi çok içten destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği desteği takım arkasında hissedebiliyor" dedi.

BOYUN FITIĞI OLDU
ANTRENMANA boyunlukla çıkan İsmail Kartal, boyun fıtığı olduğunu söyledi. Ankaragücü'nün başarısı için gerekirse ameliyat olmayacağını belirten Kartal, "İki aydır boynumdan koluma kadar bir ağrı vardı. MR çekildi, doktora gittik. Boyun fıtığı olduğum ve 10 gün boyunluk takmam gerektiği söylendi. Sonrasında da belki ameliyat olmam gerekebilir. Önceliğimiz gücü'nün başarısı. Gerekirse ameliyat olmayız. Burada verdiğimiz emeklerin heba olmaması için tüm mesaimizi takıma veriyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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