85 liralık soygun

ANKARA
'DA sabıkası kabarık 4 hırsız bir kargo şirketine girerek şirket içerisinde yer alan çelik kasayı çaldı. Çelik kasa boş çıkınca aynı bölgedeki PTT şubesine girdi. Şubenin güvenlik kameraları alarm vermeye başlayınca şubenin kasasına ulaşamayan hırsızlar çekmecesindeki paraları alarak kayıplara karıştı. 4 hırsız Hırsızlık büro amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile olay günü yakalandı. Olay, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Bölgede bulunan bir kargo şirketine giren 4 hırsız şirketin kilolarca ağır çelik kasasını binbir zorlukla çöp poşeti ile plakalarını kapattıkları araca koydu. Olayı gören vatandaşı silahla tehdit eden hırsızlar kasayı saklandıkları adrese götürdü. Burada kasayı açtıklarında içi boş çelik kasayla karşılaşan hırsızlar şok yaşadı. 85 LİRA ÇIKTI
Başarısızlıkla sonuçlanan ilk girişimlerinin ardından 2 saat sonra aynı bölgedeki PTT şubesini hedefe alan hırsızlar, PTT şubesindeki kasayı ele geçirmek istedi. Güvenlik kamerasının alarmı çalınca yakalanma tehlikesine karşın gişede bulunan paraları çalarak olay yerinden uzaklaştı. Olay gecesi iki hırsızlık girişiminden 85 lira elde eden hırsızların yakalanması için Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı. Hırsızlar olay gecesi yakayı ele verdi. Şüphelilerden D.A.'nın, 53 sabıka kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin 43 farklı olaya karıştıkları belirlendi.