Benim için hepsi aynı

takımlarından'nün Faslıfutbolcusu, liginin çokzor ve iyi bir lig olduğunu söyledi.'ye gelmeden ligleilgili bilgi sahibi olduğunu dilegetiren, "'dedaha önce oynayan birçokHollandalı futbolcu vardı. İyifutbolcuların buraya geldiğinibiliyor ve takip ediyordum.Geldikten sonra ligin nasıl olduğunudaha iyi görmeye başladım.Dışarıdan bakıldığı zamançok zor görünüyor. Oynadıkçaseviyenin iyi olduğunu söyleyebilirim"diye konuştu. Takımınuzun bir aradan sonra'e yükseldiğini hatırlatanFaslı futbolcu, "Takımda birçokyeni isim var. Yeni transferleryapıldı ve farklı oyuncular geldi.Hala adaptasyon sürecindeyiz.Birbirimizi tanıdıkçadaha iyi şeyler yapacağız" ifadelerinikullandı., yeni kurulan bir takım olmalarına karşın sahada iyi bir oyun sergilediklerini, bunda da teknik direktör'ın büyük payı olduğunu söyledi. Futbolcular olarak Kartal'ın kendilerinden istediğini vermeye gayret ettiklerinin altını çizen Mokhtar, ", çalışmayı seven düzgün bir hoca. Bize ne yapmamız gerektiğini ve bizden neler istediğini direkt olarak söyleyen bir isim. Yüzümüze karşı konuşan bir hocamız var" değerlendirmesinde bulundu., takımın forvetiile iyi bir uyum yakaladıklarına değinerek, "Öncelikle çok ortak noktamız var. İkimiz de Faslıyız., çok zeki bir futbolcu. Ne yapması gerektiğini biliyor. Ben de zeki bir futbolcuyum. Bu ortak noktalarımızdan dolayı uyum sağladık. Bunu sürdürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.kanat oyuncusu Mokhtar, Türkiye liginde oynadığı 5 maçta da gol ve asistleriyle takıma katkı verdiğini, bunu da sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi. Genellikle kanat oyuncularından gole direkt katkı vermelerinin beklendiğine dikkati çeken Mokhtar, "Beni buraya getirmelerinin sebebi takıma yardım etmem, gol ve asist yapmamdı. Takıma katkı vermek için geldim. Hocamızın benden, benim de kendimden beklentim bu yönde. Her maç gole bir etkim olduğu doğrudur fakat bunu yapamadığım maçlar da olacaktır. Ancak her maç elimden geleni yapacağım ve daha üzerine koymaya çalışacağım. Takım için, kendim ve kariyerim için çalışmaya devam edeceğim. Benim için gol atmak da asist yapmak da aynı. Gol attığım zaman seviniyorum, güzel bir asist yapınca da mutlu oluyorum. Takıma katkı sağlamak benim için en önemlisi" dedi.