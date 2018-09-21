Benim için hepsi aynı

Spor Toto Süper Lig
takımlarından MKE Ankaragücü
'nün Faslı
futbolcusu Youness Mokhtar
, liginin çok
zor ve iyi bir lig olduğunu söyledi. Türkiye
'ye gelmeden ligle
ilgili bilgi sahibi olduğunu dile
getiren Mokhtar
, "Türkiye
'de
daha önce oynayan birçok
Hollandalı futbolcu vardı. İyi
futbolcuların buraya geldiğini
biliyor ve takip ediyordum.
Geldikten sonra ligin nasıl olduğunu
daha iyi görmeye başladım.
Dışarıdan bakıldığı zaman
çok zor görünüyor. Oynadıkça
seviyenin iyi olduğunu söyleyebilirim"
diye konuştu. Takımın
uzun bir aradan sonra Süper Lig
'e yükseldiğini hatırlatan
Faslı futbolcu, "Takımda birçok
yeni isim var. Yeni transferler
yapıldı ve farklı oyuncular geldi.
Hala adaptasyon sürecindeyiz.
Birbirimizi tanıdıkça
daha iyi şeyler yapacağız" ifadelerini
kullandı. DÜZGÜN BİR HOCA Youness Mokhtar
, yeni kurulan bir takım olmalarına karşın sahada iyi bir oyun sergilediklerini, bunda da teknik direktör İsmail Kartal
'ın büyük payı olduğunu söyledi. Futbolcular olarak Kartal'ın kendilerinden istediğini vermeye gayret ettiklerinin altını çizen Mokhtar, "İsmail Kartal
, çalışmayı seven düzgün bir hoca. Bize ne yapmamız gerektiğini ve bizden neler istediğini direkt olarak söyleyen bir isim. Yüzümüze karşı konuşan bir hocamız var" değerlendirmesinde bulundu. Mokhtar
, takımın forveti El Kabir
ile iyi bir uyum yakaladıklarına değinerek, "Öncelikle çok ortak noktamız var. İkimiz de Faslıyız. El Kabir
, çok zeki bir futbolcu. Ne yapması gerektiğini biliyor. Ben de zeki bir futbolcuyum. Bu ortak noktalarımızdan dolayı uyum sağladık. Bunu sürdürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti. 5 GOLE KATKI SUNDU SOL
kanat oyuncusu Mokhtar, Türkiye liginde oynadığı 5 maçta da gol ve asistleriyle takıma katkı verdiğini, bunu da sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi. Genellikle kanat oyuncularından gole direkt katkı vermelerinin beklendiğine dikkati çeken Mokhtar, "Beni buraya getirmelerinin sebebi takıma yardım etmem, gol ve asist yapmamdı. Takıma katkı vermek için geldim. Hocamızın benden, benim de kendimden beklentim bu yönde. Her maç gole bir etkim olduğu doğrudur fakat bunu yapamadığım maçlar da olacaktır. Ancak her maç elimden geleni yapacağım ve daha üzerine koymaya çalışacağım. Takım için, kendim ve kariyerim için çalışmaya devam edeceğim. Benim için gol atmak da asist yapmak da aynı. Gol attığım zaman seviniyorum, güzel bir asist yapınca da mutlu oluyorum. Takıma katkı sağlamak benim için en önemlisi" dedi.