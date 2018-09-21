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En güzel kediler ’de yarışacak

Giriş Tarihi: 21.9.2018
En güzel kediler 14 Ekim’de yarışacak
PURSAKLAR Belediyesi, hem ile özdeşleşen Ankara Kedisi'nin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla 6 yıldır Ankara Kedisi Güzellik Yarışması düzenliyor. Üç yıldır da uluslararası festival haline gelen yarışma 'de Merkezinde yapılacak. Yarışma dereceye giren kediler belirlenerek ödül töreni gerçekleştirilecek. Pursaklar Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde dereceye giren kedi sahipleri Balkan Turu, Antalya Tatili ve Karadeniz Turu ile ödüllendirilirken, kediler de mama kazanacak.
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En güzel kediler 14 Ekim’de yarışacak
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