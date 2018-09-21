En güzel kediler 14 Ekim’de yarışacak

PURSAKLAR Belediyesi, hem Ankara
ile özdeşleşen Ankara Kedisi'nin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla 6 yıldır Ankara Kedisi Güzellik Yarışması düzenliyor. Üç yıldır da uluslararası festival haline gelen yarışma 14 Ekim
'de Abdurrahim Karakoç Kültür
Merkezinde yapılacak. Yarışma dereceye giren kediler belirlenerek ödül töreni gerçekleştirilecek. Pursaklar Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde dereceye giren kedi sahipleri Balkan Turu, Antalya
Tatili ve Karadeniz Turu ile ödüllendirilirken, kediler de mama kazanacak.